На одном участке в Симферополе были выявлены нарушения на выборах в Госдуму

В Симферополе были отменены результаты выборов в Госдуму на одном из участков из-за зафиксированных нарушений, передает Крыминформ со ссылкой на председателя избиркома РК Михаила Малышева.

В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму «На избирательном участке №288 (улица Дзюбанова) решением территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района Симферополя были отменены итоги голосования, в связи с установленными нарушениями в ходе трехдневного голосования вне помещения для голосования», – сообщил Малышев.

Отмечается, что в течение двух дней голосования представитель комиссии выходила на голосование на дому с несколькими ящиками для бюллетеней и без присутствия наблюдателей.