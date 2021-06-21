На окраине Ялты часть домов полностью ушли под воду из-за потопа

В Ялте и прилегающих посёлках местные жители и представители власти продолжают борьбу со стихией. Несмотря на прекращение дождей, вода по-прежнему поступает на улицы. В окраинном районе Ялты Васильевке многие дома оказались частично либо полностью затоплены, некоторые автомобили полностью ушли под воду. Об этом сообщила на своей странице в соцсети глава города Янина Павленко. Грязевые потоки вымыли большое количество камней и веток, которые повредили имущество ялтинцев. Серьёзный ущерб был нанесён и близлежащим посёлкам.

ЯНИНА ПАВЛЕНКО, глава администрации Ялты: «Мы на улице Джафера Сейдамета. Здесь практически 10 домов оказалось подтоплено. Несколько домов ушли полностью под воду и засыпаны камнями. Здесь осталось 10 местных жителей, которые работают над тем, чтобы сохранить своё имущество. Все остальные отсюда эвакуированы. Сюда немедленно нужна помощь, нужны рабочие руки, человек 50. Мешки нужны и несколько экскаваторов. Нам надо сформировать русло реки, чтобы уводить воду от жилых домов».

Потоки воды частично сдерживают выстроенные в качестве заслона старые троллейбусы. В городе продолжается эвакуация пострадавших. Из-за сложившейся ситуации временно закрыли детские сады. Налажена работа по оказанию медицинской помощи.

ЯНИНА ПАВЛЕНКО, глава администрации Ялты: «43 обратившихся за помощью в наши больницы. 6 госпитализированы. 36 с легкими телесными повреждениями. По-прежнему одна женщина, пропавшая в районе Южнобережного шоссе, в розыске и один погибший. По всему городу ведутся аварийно-восстановительные работы. Главой Республики дано поручение – здесь сейчас работает специальная комиссия по подготовке объектов к реконструкции. Потому что нанесён колоссальный ущерб инфраструктуре самого города».

Централизованное водоснабжение в основной части Ялты восстановлено, но на локальном уровне наблюдаются многочисленные прорывы труб. В городе организован подвоз воды. В Крыму действует режим ЧС.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Мной принято решение объявить вторник и среду (завтра и послезавтра) нерабочими днями в городе Ялта. Приступили к работам по разборке завалов и подсчёту компенсаций, возмещения ущерба граждан. С завтрашнего дня выплаты начнутся. Это касается всех в данной ситуации. Подходить ко всем будем индивидуально. Кроме тех выплат, которые назначены, будем разбираться в каждом конкретном случае, понимать насколько серьёзный нанесён ущерб. Если это будет непоправимый ущерб – будем решать вопрос как этот ущерб компенсировать».

Сергей Аксёнов обратился к жителям Ялты с просьбой сообщать о нанесённом потопом ущербе в социальных сетях и в оперативный штаб.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «По моему поручению Министерство строительства и архитектуры Республики Крым разделено на 2 части. Часть из них с сегодняшнего дня работает в Керчи и в Ленинском районе, и в городе Ялта. С точки зрения принятия управленческих решений по восстановлению инфраструктуры, их очередности и приоритетности. Уверен, что общими усилиями все последствия будут ликвидированы».

Фото: facebook.com/pavlenkojp