На операцию для Кати Коринюк из Севастополя собрали все средства

На серьёзную операцию для маленькой жительницы Севастополя Кати Коринюк, у которой врождённый порок сердца, собрали все необходимые средства. Падение курса доллара сыграло на руку родителям Катюши: стоимость лечения составила почти 10 миллионов рублей вместо изначальных 11-ти. 9 миллионов 856 тысяч 490 рублей уже поступили на счёт клиники Бостона, кардиохирург которой согласился дать малышке шанс. Операция назначена на первые дни февраля. После хирургического вмешательства девочку ждёт восстановление, семье придётся провести в США около двух месяцев, если не будет осложнений.

ИРИНА КОРИНЮК, мама Кати Коринюк: «На самом деле даже на данный момент не все даже самые близкие люди понимают суть операции. Заключается она в том, что нам должны установить полностью здоровую физиологию сердца Катюши. То есть сейчас у нас отсутствует межжелудочковая перегородка, а благодаря уникальной технологии, которая в клинике используется, сердечко будет полностью здоровым, мы очень надеемся на самый-самый лучший результат».

Основную сумму для проведения операции собрал благотворительный фонд «Алёша», на личные реквизиты семьи Кати поступил один миллион рублей. Родители девочки прошли консультацию с кардиологом из клиники по видеосвязи, отправили бостонским врачам последние обследования ребёнка. По словам мамы малышки, зарубежные врачи дают оптимистичные прогнозы. Севастопольцам предстоит нелёгкий путь: получение виз в Москве, перелёт до Нью-Йорка и многочасовой трансфер до Бостона. Родители стараются подготовить Катюшу к такому сложному пути.

ИРИНА КОРИНЮК, мама Кати Коринюк: «В первую очередь мы сейчас стараемся ограничить какие-либо контакты, чтобы не быть подвергнутыми различного рода вирусам – это основное, так как ребёнок должен быть сильным и крепким к операции. И, конечно же, наше питание. У нас борьба с питанием идёт с самого рождения, потому что малышка в связи с пороком не набирает необходимую норму веса, стараемся кормить. Но, к сожалению, Катюше становится хуже. Видимо, сердечко даёт о себе знать. Также я думаю, что в данный момент уже можно проследить, к сожалению, некоторые признаки сердечной недостаточности, потому что часто потеет головка».

Историю маленькой Кати Коринюк, только начинающей свой жизненный путь, мы рассказывали в декабре. У малышки – дефект межжелудочковой перегородки. Спустя месяц после появления на свет, девочке сузили ствол лёгочной артерии, но когда ей исполнилось полтора года и пришло время радикального вмешательства, дефект стал настолько большим, что российские врачи отказали в операции. Один из опытных мировых кардиохирургов согласился помочь. Но семье не под силу было оплатить полную стоимость операции самостоятельно, поэтому они обратились в благотворительный фонд и ко всем неравнодушным севастопольцам.

ИРИНА КОРИНЮК, мама Кати Коринюк: «Мы в свою очередь хотели поблагодарить всех добрых людей, которые оказали нам помощь. Хотели поблагодарить телеканал «НТС». Также благодарим 58-ю общеобразовательную школу Севастополя, потому что ребята и родители решили помочь, и я так понимаю, была произведена целая акция для этого. Также нам помог буквально позавчера спортивный клуб «ФитБаланс». На самом деле в Севастополе из крупных организаций поддержки не было никакой, нам помогали простые люди».