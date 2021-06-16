На парапетах кинотеатра «Победа» дорогие материалы подменили дешёвыми – документы

При оштукатуривании парапетов кинотеатра «Победа» во время реконструкции Большой Морской дорогостоящие фирменные смеси разбавляли и подменяли дешёвыми. Об этом стало известно в ходе заседания Постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам.

Аттестованный специалист Министерства культуры России по реставрации объектов культурного наследия Анатолий Пряшников предоставил членам комитета официальное экспертное заключение предприятия «Материалы «Реноватор» об исследовании фрагментов покрытия, обвалившегося в апреле этого года с парапетов кинотеатра «Победа». Документ также имеется в распоряжении телеканала «НТС».

Специалисты, проводившие анализ, сообщают, что «нижний слой-подложка не соответствует ни одному из материалов компании ООО «Материалы «Реноватор». А накрывочный слой по своему составу достаточно близок к строительным смесям, поставленным на объект, но наличие в нем неустановленной синтетики не позволяет с уверенностью сказать о полном его соответствии продуктам ООО «Материалы «Реноватор». Возможно, один из материалов был разбавлен неизвестными веществами с целью удешевления реставрации объекта или по каким-то иным причинам».

Это заключение коллегам озвучил председатель Постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Фактически, речь идёт о том, что коллеги направили в наш комитет материалы, подтверждающие использование некачественного материала при покрытии подпорной стены у кинотеатра «Победа». С заключением ООО «Реноватор».

У некоторых членов комиссии возник закономерный вопрос: можно ли быть уверенными, что в работе должны были использоваться материалы именно этого производителя?

«Получается, что мы не видим, что должны были быть материалы этого Рено.. как оно называется?»

Но, как следует из представленных документов, предприятие «Материалы «Реноватор» составляло для работ по реконструкции Большой Морской подробную методичку для использования своих отделочных материалов.

Кроме того, в интервью телеканалу «НТС» 20 апреля этого года, когда, собственно, и обрушилось покрытие с парапетов кинотеатра, подрядчик говорил, что использовал именно эти дорогостоящие смеси.

ВАДИМ ПОГОДИН, заместитель директора ООО «Технологии реставрации»: «Начнём с того, что то, что называют шпаклёвкой – является камнезаменителем фирмы «Реноватор», одной из лучших. То есть, из фирм-производителей российских, с которыми можно работать. С которой может разве что соперничать «Ремекс» немецкий».

По единогласному мнению членов комитета, с данной ситуацией, а также с теми, кто непосредственно контролировал работы, должны разобраться соответствующие органы.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Коллеги, поступило предложение направить это письмо в Управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю с просьбой провести проверку информации, представленной в этом обращении, и принять меры, установленные действующим законодательством. Коллеги, кто за это предложение, просьба проголосовать. Спасибо большое, принято единогласно».