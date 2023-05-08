На пару, в маринаде или в виде чипсов. Три способа приготовить спаржу так, чтобы она была вкусной

Чипсы из спаржи — это самые вкусные и полезные чипсы, которые только можно себе представить Я считаю переваренные овощи одним из кулинарных грехов. Поэтому делюсь тремя способами приготовить спаржу так, чтобы она была вкусной. 1. Спаржа на пару Попробуйте приготовить ее на пару: оберните снизу «букет» спаржи тканью, поставьте вертикально в высокую кастрюлю, налейте на дно немножко воды, закройте крышкой и подержите на огне минут 15−20. Затем просто срежьте нижнюю часть спаржи.

Такую спаржу уже можно есть. А можно 1−2 минуты поджарить на сливочном масле с чесноком и при подаче добавить выдержанный тертый сыр или бекон.

2. Маринованная спаржа

Спаржу можно замариновать в соли и уксусе. Достаточно подержать пару часов в маринаде, а затем добавлять к любимым блюдам. Можно использовать целые стебли, можно нарезать кусочками, а можно — тонкими слайсами.

3. Чипсы из спаржи

Нарежьте спаржу тоненькими слайсами-полосками и подержите в духовке, разогретой до 80 °C, пока спаржа не станет сухой.

То, что нужно для вкусного ужина. Как запечь горбушу со сливочным маслом и розмарином

Это самые вкусные и полезные чипсы, которые только можно себе представить.