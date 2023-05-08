На пару, в маринаде или в виде чипсов. Три способа приготовить спаржу так, чтобы она была вкусной

Такую спаржу уже можно есть. А можно 1−2 минуты поджарить на сливочном масле с чесноком и при подаче добавить выдержанный тертый сыр или бекон.
2. Маринованная спаржа
Спаржу можно замариновать в соли и уксусе. Достаточно подержать пару часов в маринаде, а затем добавлять к любимым блюдам. Можно использовать целые стебли, можно нарезать кусочками, а можно — тонкими слайсами.
3. Чипсы из спаржи
Нарежьте спаржу тоненькими слайсами-полосками и подержите в духовке, разогретой до 80 °C, пока спаржа не станет сухой.
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