На пешеходном переходе в центре Севастополя просел асфальт

Фото: ForPost

На участке недавно отремонтированной дороги в районе площади Лазарева просел асфальт. Достаточно заметная вмятина появилась уже больше месяца назад посреди пешеходного перехода от ЦКБ «Черноморец» к бывшему магазину «Золотой ключик» и постепенно увеличивается, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на сообщение читателей. Горожане опасаются, что это может привести к трагедии.

Дорога находится в оперативном управлении ГБУ «Севастопольский Автодор». Там сообщили, что в курсе проблемы, добавив: вмятина появилась в том месте, где проложены коммуникации. Подрядчику, который занимался реконструкцией Большой Морской, уже сообщили эту информацию.

«У нас во вторник был плановый объезд, тогда и выявили этот факт. В любом случае это угроза личному и общественному транспорту. В случае выбоины, если будет нанесён вред имуществу, это будет оформлено как дорожно-транспортное происшествие, и в установленном порядке будет взыскиваться компенсация ущерба», — подчеркнул глава отдела организации дорожного движения Севавтодора Сергей Волков.

В Департаменте транспорта пообещали, что в рамках гарантии пешеходный переход на площади Лазарева ещё раз обследуют и устранят просадку. Правда, точные сроки устранения проблемы в ведомстве не назвали, добавив, что вопрос находится в списке приоритетных задач.

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