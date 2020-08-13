На плато Ай-Петри незаконно взымали денежные средства за парковку

На плато Ай-Петри взымали плату за парковку лица, не имеющие на это права. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации Ялты.

С каждого паркующегося неизвестные требовали плату в размере 300 рублей.

«Вместо сотрудников МУП «ТИЦ ЮБК» стоят неизвестно кто. Договор аренды этой территории с ООО «Шарм» давно расторгнут, материалы по данной незаконной деятельности переданы в УМВД России по городу Ялте, также служебные записки направлены в адрес главы администрации Ивана Имгрунта и его заместителя Ирины Романец», — отметил и.о. начальника департамента муниципального контроля администрации Ялты.