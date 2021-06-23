Фото: Фото: «Черный список Севастополь» / «ВКонтакте»

На пляж Парка Победы в Севастополе вынесло мёртвого дельфина. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на очевидцев, которые поделились информацией в соцсетях. Судя по всему, дельфин несколько часов пролежал на пляже рядом с немногочисленными купающимися, пишет издание.

В пресс-службе Департамента городского хозяйства рассказали: к вечеру труп животного всё-таки убрала подрядная организация, с которой у ГБУ «Парки и скверы» заключен договор. На эту работу у подрядчика есть сутки с момента получения заявки от госучреждения.

Эту информацию подтвердили и в АНО «Центр спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». Специалисты центра не только знают об этом случае, но и осмотрели тело, посте чего передали его в службу утилизации.

Однако в «Безмятежном море» добавили: служба утилизации – всего одна на весь город, поэтому не всегда успевает оперативно убирать трупы морских животных.

По данным специалистов некоммерческой организации, основная причина гибели черноморских дельфинов – является прилов в орудия рыболовства, прежде всего в жаберные сети, которыми добывается камбала-катран.

Но в случае с обнаруженной в Парке Победы афалины говорить о причинах сложно – из-за интенсивного разложения туши трудно определить, есть ли у животного признаки прилова в сети.