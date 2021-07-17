На пляж в Орловке обвалился грунт. Видео, на котором видно, как огромный кусок земли падает на берег, распространили в соцсетях.
Вчера опасным был признан пляж «Васили» в Балаклаве – специалисты обнаружили на склоне трещины, а ранее на туристическую палатку под склоном упал большой валун.
Власти города объясняют участившиеся случаи обвала грунта недавними ливнями и особенностями рельефа.
Горожан и туристов просят быть осторожными и выбирать места для отдыха вдали от уступов и склонов.
Видео: сообщество СЕВЕРНАЯ СТОРОНА СЕВАСТОПОЛЬ «ВКонтакте»