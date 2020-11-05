На площади Восставших меняют тротуары

Фото: ForPost

В Севастополе на площади Восставших, возле одной из ключевых остановок транспорта, снимают асфальт, сообщает новостной портал ForPost. Там приступили к обустройству тротуаров. Ранее подготовительные работы провели на улице Адмирала Октябрьского, сейчас же строители работают около горбольницы №1 имени Н.И. Пирогова. Часть дороги возле остановки отгородили строительными блоками, пешеходы обходят остановочный павильон с обратной стороны или по проезжей части.

Всего в Ленинском районе планируется отремонтировать и благоустроить 28 километров тротуаров. Работы коснутся улиц Адмирала Октябрьского, Гоголя, Кожанова и Генерала Петрова.

В частности, на улице Генерала Петрова строительные работы начались в июне – подрядчик снял старый асфальт и частично уложил новое покрытие, но потом ремонт остановился. Рабочие исчезли, а часть тротуара осталась разрытой. Выяснилось, что ремонт остановили, так как нужно было скорректировать проект. Теперь работы обещают закончить за две-три недели.