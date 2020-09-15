На площади Ушакова сгорела «ГАЗель»

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Около полудня 15 сентября на площади Ушакова загорелся грузовой автомобиль. Видео с кадрами чрезвычайного происшествия появились в социальных сетях.

СЕРГЕЙ БЕРЕЗИН, помощник начальника караула 1-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Севастополю: «На пожар прибыло 2 отделения 1-й пожарно-спасательной части и 2-й пожарно-спасательной части. работало 2 единицы техники, 9 человек личного состава».

Выяснилось, что горела «ГАЗель», перевозившая кафельную плитку. Менее чем за 20 минут спасателям удалось потушить пламя. По предварительной информации площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты МЧС уточняют обстоятельства возгорания, по предварительной информации его причиной стало короткое замыкание электропроводки грузового автомобиля.

На площади Ушакова сгорела «ГАЗель»

На площади Ушакова сгорела «ГАЗель»

На площади Ушакова сгорела «ГАЗель»

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

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