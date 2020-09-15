На площади Ушакова сгорела «ГАЗель»

Около полудня 15 сентября на площади Ушакова загорелся грузовой автомобиль. Видео с кадрами чрезвычайного происшествия появились в социальных сетях.

СЕРГЕЙ БЕРЕЗИН, помощник начальника караула 1-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Севастополю: «На пожар прибыло 2 отделения 1-й пожарно-спасательной части и 2-й пожарно-спасательной части. работало 2 единицы техники, 9 человек личного состава».

Выяснилось, что горела «ГАЗель», перевозившая кафельную плитку. Менее чем за 20 минут спасателям удалось потушить пламя. По предварительной информации площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты МЧС уточняют обстоятельства возгорания, по предварительной информации его причиной стало короткое замыкание электропроводки грузового автомобиля.

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю