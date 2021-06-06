На ПМЭФ Республика Крым подписала шесть инвестиционных соглашений

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Республика Крым подписала шесть инвестиционных соглашений о реализации туристических и строительных проектов на территории РК. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

Общая сумма заявленных инвестиций составила более 56 млрд рублей. Этот результат значительно превысил показатели допандемийного 2019 года, отметил Сергей Аксенов.

Также глава республики поделился, что на ПМЭФ Крымский стенд пользовался популярностью у гостей форума. Здесь можно было продегустировать местные продукты, проконсультироваться по мерам поддержки бизнеса, ознакомиться с успешными инвестпроектами, результатами реализации национальных проектов.

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