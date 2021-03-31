На поезде по Крымскому мосту проехал миллионный пассажир

Миллионный пассажир с момента запуска ж/д сообщения Крыма с материковой частью РФ проследовал на поезде по Крымскому мосту, передает пресс-служба оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым – компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезда «Таврия» с 30 апреля начнут курсировать между Москвой и Феодосией Юбилейный пассажир прибыл в Симферополь из Астрахани. Он ехал в вагоне №7 поезда «Таврия» №95.

«Пассажиру вручен подарочный сертификат на однократную поездку в течение года поездами «Таврия» по направлению туда и обратно», – уточнили в сообщении.