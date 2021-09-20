На пожаре в Евпатории один человек погиб и четверо пострадали

На пожаре в Евпатории один человек погиб и четверг пострадали, передает пресс-служба Минздрава РК.

В Евпатории на пожаре спасли двоих человек и эвакуировали еще 10 жильцов Ранее стало известно, что возгорание произошло в понедельник в доме на улице Тимирязева в Евпатории. На последнем этаже пятиэтажного жилого дома загорелась одна из квартир.

«Один погибший и четверо пострадавших в результате отравления продуктами горения, из них один несовершеннолетний. Они госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу», — уточнили в пресс-службе.