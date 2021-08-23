Фото: ГСУ СК по РК и Севастополю

На пожаре в Гагаринском районе Севастополя погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи – организована процессуальная проверка.

По имеющимся данным, пожар произошёл в понедельник, 23 августа, в пятиэтажном доме на улице Василия Блюхера. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже, где проживал одинокий 85-летний мужчина. В результате происшествия он скончался.

В пресс-службе Главного управления МЧС добавили, что 9 человек было эвакуировано, среди них — один ребёнок. Пожар был полностью ликвидирован в 17:29.

Следователи Гагаринского следственного отдела приступили к осмотру места происшествия.