На пожаре в Нахимовском районе Севастополя пострадал человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Пожар в многоквартирном доме по улице Костромской в Нахимовском районе ликвидировали севастопольские спасатели. Есть пострадавший. Информация о том, что из окон дома виден дым, поступила сегодня в 6:28 утра, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили, что горят балконы на четвертом и пятом этаже, имеется угроза распространения. На месте было сформировано одно звено газодымозащитников. Силами спасателей из задымленных помещений эвакуировано 28 человек, в том числе 7 детей. На тушение подавалось два ствола «Б». Площадь пожара составила 28 квадратных метров.

Пострадал один человек, с ожогами рук и лица передан карете скорой помощи. Пожар полностью потушили к 7:13. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.