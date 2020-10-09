На пр. Генерала Острякова демонтировали незаконный павильон магазина «Енот»

В Севастополе демонтировали очередной нелегальный торговый объект. С торца здания по адресу: проспект Генерала Острякова, 61 корпус 2 уже много лет располагался торговый павильон. Владелец строения не оформил документы на право аренды земельного участка, и работал нелегально. Летом этого года он получил несколько штрафов за незаконную торговлю пивом, а также уведомление о необходимости освободить участок городской земли. Однако, предприниматель это требование проигнорировал и теперь обязан компенсировать расходы по демонтажу ларька.

ДАНИИЛ СТЕПАНЕНКО, начальник управления контроля Главного управления потребительского рынка и лицензирования Правительства Севастополя: «Разумеется, мы обратимся в органы судебной власти о понуждении его возместить расходы. Либо же если он сам обратится, захочет забрать свой объект. Без проблем, он предоставляет документы и только после оплаты в соответствии с порядком демонтажа мы возвращаем объект».

Чиновники оставили заявку подрядчику по госконтракту на демонтаж нелегального торгового объекта. Из-за больших размеров, просто переместить павильон невозможно, строение режут на части. Работы выполняет компания «Блокчейн».

АНТОН МЫЦ, представитель ООО «Блокчейн» – компании-подрядчика по демонтажу НТО в Севастополе: «Позавчера нам поступила заявка от Главного управления потребительского рынка и лицензирования города Севастополя по демонтажу незаконного торгового объекта. Данный объект будет загружен, отвезён на место хранения, промаркирован. И будет храниться на объекте хранения в Бахчисарайском районе Республики Крым до момента его получения собственником».

В этом году в Севастополе демонтировано уже более 400 нелегальных торговых объектов.