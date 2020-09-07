На приём Развожаева и Поклонской пришли больше 200 севастопольцев

Имущественные и земельные вопросы, судебные тяжбы, здравоохранение, назначение пенсий, получение гражданства. Проблемы, с которыми 7 сентября жители Севастополя пришли на совместный приём граждан временно исполняющего обязанности губернатора города Михаила Развожаева и депутата Государственный Думы Натальи Поклонской, многочисленны и разнообразны.

Проблемы горожан рассматривали по живой очереди. Желающих попасть на приём собралось много – более 200 человек. Михаил Развожаев обратил внимание, что некоторые приходили на приём впервые, обращения от других ему уже доводилось рассматривать.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Примерный набор проблем известен и, к сожалению, по многим вопросам люди приносят несколько папок переписки с различными инстанциями. Либо ответы человека не удовлетворяют, либо он просто получает многочисленные отписки, по которым требуется заинтересованное рассмотрение».

У людей, которых не успели принять лично, собрали письменные обращения и заявления. Каждый вопрос взят на контроль и обратившиеся получат ответы, пообещали в партийной приёмной.

НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ, депутат Государственной Думы Российской Федерации: «Разные ситуации, есть проблематичные, требующие долгого времени, либо вообще экстраординарных решений. Будем стараться находить какое-то решение. Важно то, что есть диалог между людьми и властью. А это, наверное, главное, что человек требует к себе – обычного человеческого понимания – чтобы его услышали».