На проспекте Генерала Острякова стало меньше пешеходных переходов

Фото: sevastopol.su

Севастопольцы жалуются в социальных сетях на то, что количество пешеходных переходов через проспект Генерала Острякова сократили. Сейчас их, по словам людей, только три, и они находятся возле остановок общественного транспорта. Об этом пишет новостной портал ForPost.

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела безопасности дорожного движения «Севавтодора» Сергей Волков. Он уточнил, что на сегодняшний день на участке четырехполосного проспекта от остановки «Океан» до остановки «Улица Генерала Хрюкина» осталось три из пяти переходов. Один – регулируемый возле ТЦ «Океан», второй – подземный переход на остановке «Школа № 7». Ещё два расположены недалеко от остановки «Улица Генерала Хрюкина».

Сергей Волков подтвердил: ранее убрали переход у школы №22 – в прошлом году так решила рабочая группа при предыдущем руководстве Департамента транспорта. А накануне ликвидировали ещё один – между остановками «Школа № 7» и «Улица Генерала Хрюкина».

«На этих переходах не было расчётной интенсивности движения пешеходов», — объяснил такое решение Волков.

По словам представителя «Севавтодора», официальных жалоб по этому вопросу в учреждение не поступало.

Более того – оптимизация дорожного движения на проспекте продолжится. По словам чиновника, предлагается оставить в районе остановки «Улица Генерала Хрюкина» только один переход.

«Там расположено два подряд пешеходных перехода, это вызывает небольшое торможение движения транспорта. С точки зрения безопасности лучше сделать всё-таки один регулируемый пешеходный переход с кнопкой вызова, потому что интенсивность пешеходов на данном участке высокая. Но этот вопрос пока не прорабатывал департамент транспорта», — отметил Сергей Волков.

По его словам, любые изменения в схему дорожного движения Севастополя вносят только после выезда на место представителей Департамента транспорта и Госавтоинспекции. Решение принимают после подсчётов: сколько пешеходов прошло, сколько транспорта проехало через спорный участок. С местными жителями подобные вопросы, к сожалению, не обсуждают.