На «Ракушке» выросли бетонный амфитеатр и будка для аппаратуры

Исторический облик Приморского бульвара против современной звуковой и световой аппаратуры. Севастопольские общественники обеспокоены капитальным ремонтом летней эстрады «Ракушка» – недавно из-за строительного забора, которым оградили место общественного отдыха, показались бетонные сооружения высотой в несколько метров. Общественники считают, что их возведение незаконно и может полностью изменить исторический вид центра Севастополя.

Любимая севастопольцами «Ракушка» закована в строительный забор с июня прошлого года. Капитальный ремонт эстрады затянулся на 6 месяцев: сначала меняли подрядчика, потом коррективы в сроки работ внесла пандемия. До сдачи объекта осталось чуть больше 30 дней, но вместо открытого, полного воздуха пространства из-за строительного забора показалась двухметровая стена ступенчатого амфитеатра и – почти в 2 раза выше – помещение для аппаратуры.

СТЕПАН САМОШИН, член севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Дело в том, что Приморский бульвар – это комплексный объект культурного наследия, у него есть границы и есть определенные правила, что можно и что нельзя делать в этих границах. «Ракушка» сама по себе не является ОКН, но она входит в границы Приморского бульвара. И на Приморском у нас запрещено любое капитальное строительство. То есть можно максимум урны местами поменять, но что-то строить здесь нельзя категорически, а кроме того, нельзя увеличивать параметры уже существующих объектов».

Новые капитальные строения искажают внешний вид Приморского бульвара, исторический облик которого складывался более 100 лет, уверен председатель Общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской Форт» Григорий Донец. Если раньше эстрада «Ракушки» хорошо просматривалась практически от фонтана, то теперь с этой точки Приморского бульвара видны только серые стены и кирпичи.

ГРИГОРИЙ ДОНЕЦ, председатель Общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской Форт»: «Исходя из этого вырисовывается следующее. Правительство города Севастополя, принимая решение о реконструкции данного объекта, с моей точки зрения, не следовало нормам приказа №73 «Об охране объектов культурного наследия», тем самым исказив внешний вид Приморского бульвара – одного из самых значимых мест отдыха наших севастопольцев».

По словам депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова, Архитектурно-художественный совет не согласовывал проект капитального ремонта «Ракушки». Замечания специалистов вызвала как раз закрытость сцены со стороны бульвара, ненужные ограждения и громоздкость всего ансамбля эстрады.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Архитектурно-художественный совет его не согласовал. Было много замечаний по этому поводу, и мы сказали – доработайте, пожалуйста, проект и принесите, мы его посмотрим снова. Повторно проект реконструкции «Ракушки» на Архитектурно-художественный совет никто не приносил, то есть – это не согласованный советом проект».

Подтверждает эту информацию и председатель Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалка. По его словам, на Архитектурно-художественном совете проект презентовал представитель некоего ООО «ТД МСК». Такое отношение к историческому центру Севастополя общественник считает просто неэтичным: получается, что любой житель или гость города, входя на Приморский бульвар, оказывается фактически на задворках эстрады.

ЮРИЙ ПАДАЛКА, председатель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Дело в том, что, попадая с площади Нахимова на Приморский бульвар, человек не будет видеть этой широты картины, мостика нашего, не будет видеть сквозь этот мостик море, корабли, лодочки ходящие, не будет видеть береговые батареи. Он будет видеть глухую стену вот этого амфитеатра. Существуют этические какие-то нормы, что нельзя сорить, например, в общественных местах, а если насорил, надо убрать. Так вот это надо просто убрать».

Непосредственный заказчик капитального ремонта – Дворец культуры села Андреевка, в чьем оперативном управлении находится «Ракушка» на данный момент. По словам главы учреждения Алана Саламова, его предшественником на Архитектурный совет было представлено несколько проектов. И на сегодня, уверяет директор, все разрешения на работы есть.

АЛАН САЛАМОВ, директор Андреевского дворца культуры: «Разрешение на работу как раз-таки нам дает Архитектура. Для того, чтобы этот проект был утвержден, он был утвержден Моложавенко. Точнее не самим Моложавенко, а Архитектурным советом при Моложавенко».

Напомним, Александр Моложавенко – экс-глава Департамента архитектуры и градостроительства – является фигурантом двух уголовных дел о превышении должностных полномочий. Кроме того, по словам Алана Саламова, согласование на капитальный ремонт в самом центре Севастополя, история которого насчитывает более 230 лет, с Управлением охраны объектов культурного наследия города не требуется – ведь сама «Ракушка» объектом охраны не является. Аналогичную информацию озвучил начальник Главного управления культуры Правительства Севастополя Николай Краснолицкий.

НИКОЛАЙ КРАСНОЛИЦКИЙ, начальник Главного управления культуры Правительства Севастополя: «Это капитальный ремонт, поэтому по условиям капитального ремонта мы не должны были обращаться. Хотя сейчас я работаю с заказчиками, были посланы соответствующие письма, сейчас мы просто смотрим, какие были нам даны ответы по этому вопросу».

По словам Николая Краснолицкого, бетонный амфитеатр необходим, чтобы установить удобные кресла для зрителей «Ракушки», а в возведенном позади зрительного зала строении расположится стационарный центр управления световой и звуковой аппаратурой. Перенести его в другое место технически невозможно, считает чиновник. Однако он уверяет, что несмотря на все изменения сцена останется народной.

НИКОЛАЙ КРАСНОЛИЦКИЙ, начальник Главного управления культуры Правительства Севастополя: «Я считаю, конечно, что сцена и условия для показа должны развиваться, должны становиться более современными. Для этого и делался капитальный ремонт. Мы отремонтировали здание, сохранив его исторический вид, который у него был в XIX веке. Что касается площади, где располагаются сиденья, то предполагалось, что задняя сторона этой трибуны будет использоваться как арт-объект для того, чтобы там на стене были и фотовыставки, и картинные выставки».

В том, что проект капитального ремонта прошел все согласования, уверена и заместитель губернатора Севастополя Ольга Тимофеева. По ее словам, работы велись максимально прозрачно, а сам проект – это компромиссное решение, которое было реализовано на ограниченном пространстве «Ракушки».

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА, заместитель губернатора Севастополя: «Вариантов не так много. Первый вариант: сносим все. Начинаем наказывать тех, кто это делал и возводил, что называется, приводим в 0, в состояние разрухи. Либо мы все-такие объект завершаем, запускаем его в работу и смотрим, как он будет эксплуатироваться. Поэтому я считаю, что все-таки нужно подходить к ситуации, исходя из тех реальных обстоятельств, которые мы имеем на сегодняшний день».

А на сегодняшний день мы имеем чуть больше месяца до срока сдачи объекта – 31-го октября, 2-метровый бетонный амфитеатр и 4-метровое помещение под дорогостоящую аппаратуру, которые закрывают вид на отремонтированное здание «Ракушки», а также спор о том, насколько все-таки был согласован проект. Редакция «НТС» направит информационный запрос в Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя, чтобы разобраться, какие именно объекты можно возводить на территории Приморского бульвара.

Екатерина Костенникова, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»