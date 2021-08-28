На развалинах 15-й батареи активисты движения «Sevsvalki.net» провели очередной субботник

Активисты общественного движения «Sevsvalki.net» в 107-й раз собрались на субботник. 28 августа севастопольцы привели в порядок территорию 15-й береговой батареи. В прошлом году в районе этого памятника истории уже проходили субботники. Объёмы мусора были настолько масштабными, что городские общественники несколько раз организовывали собрания для уборки этого места. Однако год спустя территория 15-й батареи оказалась захламлена вновь.

15-я береговая батарея построена более ста лет назад. Фортификационное сооружение, известное как Стрелецкий форт, имеет славную боевую историю. В Первую мировую войну батарея была одной из самых сильных и дальнобойных, вела огонь по тяжёлым кораблям противника. В годы Второй обороны Севастополя в её казематах хранились боеприпасы. Сейчас же здесь хранится только мусор. Орудийный дворик буквально усеян стеклом от битых бутылок. Уже много лет остатки 15-й батареи притягивают асоциальных личностей и молодёжь. За праздными гуляками убирают активисты общественного движения «Sevsvalki.net».

МАРГАРИТА РОМАНЮТА: «Почти каждый раз мы приходим и видим, что территория очень сильно замусорена. И сначала лично у меня ощущение, будто руки опускаются. Грустно, что люди выкидывают мусор там, где не надо. Но потом потихоньку мы собираем-собираем, и когда смотришь на результат, душа радуется, становится как-то веселее. Пусть мы даже и не всё собрали, но город уже стал чище. И это большой вклад, я считаю, каждого севастопольца».

Общественное движение «Sevsvalki.net» – это одна большая семья. Здесь многие – уже давно знакомы и с радостью принимают новичков. Например, Андрей пришёл на субботник впервые.

АНДРЕЙ ПЛЫНСКИЙ: «Хочу, чтобы город чистый был, внести вклад свой небольшой хоть. Мне понравилось сегодня, я планирую ещё прийти».

Волонтёры «Севсвалок» убирают общественные и лесные территории Севастополя каждую последнюю субботу месяца. Накануне куратор движения выбирает место, нуждающееся в санитарной очистке и публикует анонс предстоящей уборки на сайте организации и в социальных сетях. Иногда помощь приходит, откуда уже не ждёшь. В этот раз коммунальные службы частично вывезли мусор перед субботником.

ПАВЕЛ САВЧЕНКОВ, куратор общественного движения «Sevsvalki.net»: «Это помогает по простой причине: иногда нужно сделать втык, чтобы люди убрали. У нас как: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть мы субботник анонсировали. Прямо где мы сейчас стоим, воронки были засыпаны мусором. Есть фотографии, всё это зафиксировано. А утром сегодня приехали и уже чисто. Но опять же мусор здесь остался. Ребята убирают».

Несмотря на 30-градусную жару, активисты собрали 80 мешков мусора. Узнать о предстоящих субботниках и присоединиться к ним можно, зайдя в официальную группу проекта в социальной сети «ВКонтакте» или на сайт sevsvalki.net.

Маргарита Борисенко, Дмитрий Лелеко, «Севифнормбюро»