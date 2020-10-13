На реке в окрестностях Севастополя начали строить водозабор

На реке Бельбек в окрестностях Севастополя стартовали строительные работы по возведению водозабора с очистными сооружениями. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.

Власти РФ направят в Крым более пяти млрд рублей на решение водной проблемы Он уточнил, что получаемая вода будет полностью очищена и пригодна для бытовых нужд. Такой шаг поможет спасти город от водного дефицита.

«Строительство водозаборного сооружения на реке Бельбек, помимо дополнительной воды для города, позволит уже в следующем году обеспечить водой село Камышлы. Сегодня дал именно такое поручение. Считаю, что раз уж строим такой объект, то и водоснабжение надо делать сейчас, а не как планировалось — в 2023-2024 годах», — написал Развожаев.