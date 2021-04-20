На решение водной проблемы Севастополю выделили 1,13 млрд рублей

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Минэкономразвития России заключило соглашение с Севастополем на предоставление субсидии из резервного фонда Правительства России для решения вопроса дефицита воды. До бюджета города уже доведено 1,134 млрд рублей.

СЕРГЕЙ НАЗАРОВ, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации: «Проблема водообеспечения Севастополя, Симферополя и ряда других районов Республики Крым пока еще остается актуальной, при этом мы применяем тактику гибкого реагирования: точечно поддерживаем существующую систему. Сейчас, после получения субсидии, основная задача руководства субъектов – определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения».

Субсидию направят на геологоразведку и ремонт трубопроводов. Уже определена подрядная организация для проведения работ по замене сетей водоснабжения. В настоящее время проводятся организационные работы. Окончание контракта – 25 декабря этого года.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Наш Президент и Правительство РФ оказывают беспрецедентную поддержку Севастополю. За счет этих средств будет переложено 27 км труб водопровода, пробурено 17 новых скважин питьевой воды. Будем использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы свести риски дефицита воды к минимальным».

Напомним, в прошлом году Владимир Путин поддержал просьбу Михаила Развожаева и поручил Правительству России проработать вопрос обеспечения Севастополя водой. Основные проекты – переброска воды из Кадыковского карьера, строительство водозабора на реке Бельбек и замена трубопроводов для уменьшения потерь воды в сетях.