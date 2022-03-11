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На рынок мобильной связи в Севастополе выйдет новый оператор. Амбициозный инвестиционный проект подготовила компания «Миранда-медиа», которая уже в этом году планирует запустить в городе около 300 базовых станций. Об этом информационному агентству ТАСС сообщила директор Департамента цифрового развития Правительства Севастополя Александра Осипова.

Также она уточнила, что в текущем году планируется модернизация имеющейся инфраструктуры в городе. Так, в Севастополе построят 22 антенно-мачтовых сооружения в сёлах и 30 опор двойного назначения в городской черте. На них любой оператор мобильной связи сможет разместить своё оборудование. Александра Осипова отметила, что в 2014 году инфраструктура сотовой связи в Севастополе была частично утеряна, поэтому сложно понять, насколько сети были изношены и в каком объёме нужно восстанавливать инфраструктуру.

«Сеть связи украинского оператора ПАО «МТС» (Украина) была перепродана и стала основой сети оператора ООО «К-телеком», которым в 2015 году проведена некоторая модернизация с заменой оборудования. Сети связи других украинских операторов мобильной связи «Киевстар», Life и «Тримоб» были брошены операторами (то есть, прекращено предоставление услуг и обслуживание с августа 2014 года), частично разграблены», – объяснила Александра Осипова.

Также она отметила, что имевшиеся на тот момент элементы инфраструктуры передали в казну Севастополя, а затем – государственной организации «Севастополь Телеком» в оперативное управление. После этого оборудование стало основой сети связи оператора «Севмобайл».