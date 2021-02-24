На сцене театра имени Луначарского потушили условный пожар

Сердце Севастопольского академического русского драматического театра – сцену – охватил условный пожар. 24 февраля городские пожарные отработали спасение людей из горящего учреждения культуры. В масштабных пожарно-тактических учениях участвовали 73 человека и почти 50 единиц техники. Такое количество сил и средств привлекается к тушению в случае реального крупного пожара в Севастополе.

По легенде учений, короткое замыкание произошло в электрической сети из-за перепада напряжения, вследствие чего загорелась сцена театра. Сотрудники попытались потушить пожар своими силами, но безрезультатно. Поэтому людей эвакуировали из помещений театра и вызвали спасателей по номеру «101». Также персонал учреждения отключил электричество в здании, ограничил портал сцены противопожарным занавесом и включил внутреннюю систему тушения. Однако огонь распространился по сцене. Площадь пожара достигла 120 квадратных метров. Пожарные в кратчайшее время прибыли к месту. Сотрудники МЧС спасли четверых условных пострадавших.

АЛЕКСЕЙ БОЛЬШОВ, исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Севастополю: «Работали по 4-му рангу пожара. Учения для региона значимые, так как объект с массовым пребыванием людей. Отработаны вопросы безопасной эвакуации людей, тушения, так как объект имеет свою специфику, а также взаимодействие между собой всех служб и ведомств – ГИБДД, медицины катастроф и так далее. Составлен годовой график, в котором учитываются все крупные объекты с массовым пребыванием людей, которые аналогично этому объекту будут также отрабатываться».

В тушении пожара участвовали сотрудники полиции, ГИБДД, медицинские службы, ведомственные психологи, Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты города, региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, специалисты Черноморского флота, следственно-оперативная группа.