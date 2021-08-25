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На севастопольских заправках возникли проблемы с газом, пишет новостной портал ForPost со ссылкой на жалобы читателей. По их словам, некоторые заправочные станции резко поднимают цены на топливо – с 22 до 35 рублей за литр, на других АЗС его просто нет. Трудности испытывают не только автомобилисты, но и владельцы домов, в которых используется газ в баллонах.

Работники заправки бытового газа GazPride рассказали: сейчас у них уже невозможно купить бытовой газ для частных домовладений. А их в нашем городе, по оценкам специалистов, около 3 тысяч, включая многоквартирные дома старого фонда.

По данным источника в крупной крымской компании по хранению и оптовой продаже пропана, запасы сжиженного углеводородного газа на складах полуострова тают, что приводит, в свою очередь, к дефициту на АЗС и в точках заправки бытового газа.

Один из руководителей регионального поставщика прогнозирует, что ситуация не улучшится раньше конца сентября – начала октября. В это время ожидаются первые поставки крупных объёмов сжиженного газа в Крым.

Собеседник издания отметил, что сделать закупку на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже раньше фактически невозможно.

Впрочем, от этой проблемы страдает не только Крым, но и другие регионы России.

«К дефициту пропана, который возник по всей стране, а не только в Крыму и Севастополе, привела крупная авария на газохимическом комплексе Газпрома в Новом Уренгое», – прокомментируют ситуацию главный редактор издательства «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев.

Он сообщил, что из-за пожара из строя вышли обе газоперерабатывающие установки, ранее выдававшие 100 тыс. тонн сжиженного газа в месяц. Усугубляет ситуацию то обстоятельство, что на плановом ремонте стоит еще один газовый гигант — Астраханский ГПЗ.

Эксперт считает, что до конца сентября ситуация должна нормализоваться, но пока дефицит газа вызвал колебание биржевых цен и как следствие – заметное подорожание в пунктах продажи.

Газпром обещает в кратчайшие сроки восстановить одну из сгоревших установок в Новом Уренгое, кроме того на подходе Астраханский НПЗ.