На севастопольской автостанции «Северная» проверили качество перевозок

Несоответствие документам и нарушение графика движения. Специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры севастопольского Правительства провели очередной рейд по контролю качества пассажирских перевозок. О там, какие нарушения чаще всего допускают водители – в сюжете телеканала «НТС».

На этот раз специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выбрали для проверки один из основных узлов Севастополя – автостанцию «Северная» на площади Захарова. Под прицелом – внутреннее и внешнее оформление как муниципальных, так и междугородних автобусов, соблюдение графика движение и наличие необходимых документов.

«У него в карте маршрута четко прописано: экологические характеристики не ниже Евро-2. Вот свидетельство о регистрации: экологический класс не установлен. То есть сейчас, на данный момент этот автобус находится на погрузке, он будет сейчас грузить людей, осуществлять перевозку, а у него документы не в порядке».

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, исполняющий обязанности заведующего сектором контроля за осуществлением пассажирских перевозок Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Сегодня были выявлены нарушения именно несоответствия транспортных средств заявленной документации на смежных и межрегиональных маршрутах регулярных перевозок, а именно несоответствия класса машин. То есть автомобиль не соответствовал классу, выданном в карте маршрута. Карта маршрута – это основной документ, позволяющий осуществлять перевозку на маршруте. Эти данные также дублируются в реестре смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок».

Как пояснил сотрудник Департамента транспорта Владислав Минин, несоответствие документации – одно серьезных нарушений: водитель не имеет права перевозить пассажиров в такой машине. Всего 4 августа специалисты составили 4 акта проверки обслуживания маршрута: не только за неточности в документах, но и за неправильное размещение информационных материалов внутри автобуса. Подобные рейды чиновники Департамента транспорта проводят 2 раза в неделю. Как рассказал журналистам Владислав Минин, за июль специалисты ведомства проверили все конечные остановки Севастополя и выявили 27 нарушений разного рода.

ВЛАДИСЛАВ МИНИН, исполняющий обязанности заведующего сектором контроля за осуществлением пассажирских перевозок Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Нарушений стало меньше, но проверок стало больше. Большее количество проверок подстегивает перевозчика надлежащим образом исполнять свои обязанности по перевозке пассажиров и багажа».

Регулярные проверки чиновники обещают продолжать. Информация о выявленных в ходе рейда нарушениях фиксируется и передаётся в Ространснадзор и ГИБДД.

Екатерина Костенникова, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»