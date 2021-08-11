На севастопольской «Ракушке» начались непонятные работы

На территории эстрады Приморского бульвара «Ракушка» начались непонятные работы. На объект заехала строительная техника, стали слышны звуки дробления камня. С такими наблюдениями и тревогой за состояние любимого культурного объекта в редакцию телеканала НТС обратились местные жители, которые оказались рядом со стройплощадкой во время прогулки.

Когда наша съёмочная группа приехала на место и попыталась заснять происходящее, охрана всячески препятствовала съёмке. После стоящие на страже общественного места сотрудники и вовсе натянули преграждающие ленты у особо больших прорех в заборе, которые, однако, перекрыли путь не только нашему оператору, но и множеству отдыхающих.

«- Есть основания для перекрытия дороги?

— Все комментарии, пожалуйста, к ЕДКС. Знаете такую структуру?

— То есть вы нам не разрешаете ни снимать общественное место, ни проходить через него?

— Нет, у нас тут нельзя снимать.

— Севастопольцам тоже нельзя проходить по общественному месту, правильно я понимаю?

— Вообще, опасно здесь.

— А в чём опасность?

— Ну в чём опасность… Звоните руководству и спрашивайте».

Предположения людей о роде работ разнятся. Кто-то решил, что начался долгожданный снос ужасающей бетонной конструкции, которую выстроили в начале реконструкции, а после всё же решили снести. Другие успели подглядеть через забор, что работы велись над частью бетонных ступеней, на которых ранее располагались лавочки. Поскольку узнать достоверную информацию на месте не удалось, несмотря на то, что Приморский бульвар является общественным открытым местом, за официальными комментариями мы обратились в Департамент культуры Правительства Севастополя.