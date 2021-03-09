На севера Крыма женщину в наушниках сбила электричка и она скончалась

На севере Крыма электричка насмерть сбила женщину, которая предположительно слушала музыку через наушники, передает пресс-служба регионального линейного управления МВД РФ на транспорте.

Под Феодосией пьяный водитель такси снес кирпичное ограждение «На 1395 километре перегона между станциями Отрадная (Джанкойский район) и Урожайная (Красногвардейский район) под электропоезд Феодосия – Симферополь попала 27-летняя женщина. Трагедии избежать не удалось. От полученных травм она скончалась на месте», – уточнили в сообщении.

По информации полицейских, женщина предположительно использовала наушники для прослушивания музыкальных треков и поэтому не слышала сигналов приближающегося электропоезда. Наушники были обнаружены на месте происшествия.