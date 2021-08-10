На севере Крыма задержали двух членов экстремистской организации

В Армянске пресекли деятельность членов ячейки запрещённой в России экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы», передает пресс-служба управления ФСБ по РК и Севастополю.

В Крыму признали виновным лидера запрещенной в РФ организации Чубарова Правоохранители установили, что двое жителей Армянска в различных помещениях проводили собрания и пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также вербовали в свои ряды новых адептов.

«В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети Интернет», – уточнили в ФСБ.