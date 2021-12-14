На Северной стороне Севастополя хотят построить новую автостанцию и трёхэтажный рынок

На Северной стороне Севастополе в районе площади Захарова планируют построить новую автостанцию, а также трёхэтажное здание крытого рынка. Об этом стало известно в ходе заседания городского Правительства в понедельник. Проект планировки территории представил директор Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов. По его словам, в районе площади Захарова будет сформирован участок общей площадью 7,7 гектара.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Документацией предлагается формирование земельного участка для размещения объектов капитального строительства – здания автостанции «Северная», и перрона при посадке и высадке пассажиров. Проектные решения по составу планируемой автостанции соответствуют приказу Министерства транспорта Российской Федерации».

Предполагается, что на новой автостанции одновременно смогут обслужить от 250 до 500 человек. Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство сквера. Для нужд города предполагается изъять два соседних земельных участка.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Земельный участок, расположенный по улице Льва Невского, 8 с площадью 129 кв. м, с видом разрешённого использования «магазины» — для организации сквера. Он, по сути, на территории сквера там расположен. И участок по адресу площадь Захарова, 14. Он площадью 68 кв. м, для обслуживания павильона кафе — с целю организации автостанции».

Проектом также предусмотрено строительство трёхэтажного здания рынка рядом с новым сквером. В будущем власти Севастополя намерены благоустроить территорию набережной – сделать это планируют после истечения договоров на аренду участков и точек, которые сейчас заняты торговыми объектами, уточнил Максим Жукалов.