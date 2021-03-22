На Северной стороне Севастополя неизвестные выбросили на улицу щенков

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Фото: pixabay.com

На Северной стороне Севастополя неизвестные выбросили на улицу щенков. Двух, предположительно из одного помёта, на разных улицах (в районе кладбища и на Радиогорке) нашли местные жители, пишет новостной портал ForPost.

«Это обычная практика, когда люди выбрасывают по пять-восемь щенков в разных районах города, происходило это повсеместно и постоянно. Но такого «завала» щенков, как сейчас, ни я, ни другие люди, интересующиеся вопросом, ещё никогда не видели — по 11, по 12 в разных районах города», — рассказала изданию местная жительница Светлана.

Женщина взяла одного из щенков на передержку, он – в хорошем состоянии, новых хозяев ему хотят найти по Интернету или через волонтёрские организации.

Однако будущее других разбросанных щенков для небезразличной жительницы города остаётся неизвестным.

На Северной стороне Севастополя неизвестные выбросили на улицу щенков

Выкинутый на улицу малыш. Фото: «Северная сторона Севастополя» / «ВКонтакте»

«Вот эти два щенка сейчас оказались в руках, но неизвестно — сколько было остальных? Если рядом родила бездомная собака — мы стараемся их пристроить и стерилизовать. Но это однозначно домашние приплоды с помесью лабрадора или другой породы», — отметила Светлана.

Решить существующую проблему можно было бы, прибегнув к стерилизации, которая, по словам женщины, в среднем обходится хозяевам питомцев в три тысячи рублей (однако эта сумма может сильно меняться в зависимости от веса животного).

Если данная услуга жителям не по карману — они всегда могут обратиться в благотворительные фонды и волонтёрские организации, которые специализируется на этом вопросе. Волонтёры всегда могут оказать содействие, подчеркнула жительница Севастополя.

Проблема животных-подкидышей давно существует в Севастополе. Летом 2020 года камеры видеонаблюдения засняли, как водитель такси подбросил в частное домовладение целую коробку с котятами. Позже сотрудники магазина, расположенного в районе 5-го километра Балаклавского шоссе, просили опознать женщину, которая месяцами приносила котят под их двери.

С юридической точки зрения вопрос прокомментировала юрист, член Общественной палаты РФ Наталия Кирюхина.

«Была попытка нормативно прописать отказ от содержания животного собственником и заведомое оставление им домашних животных в опасности — и считать подобные деяния преступлениями. Но опять же: считать их преступлениями, в случае если такие действия повлекли увечья или гибель животного. Однако оставление животного на улице ведь не всегда влечёт такие последствия», — отметила она.

По словам юриста, безнадзорными животные зачастую становятся в результате действий человека, и закон должен исключить подобную возможность. Пока же люди не несут ответственности за выброс на улицу домашнего животного или его потомства.

Наталия Кирюхина считает: помочь в решении проблемы может практика других государств, где законом закреплены обязательства по регистрации животного и его стерилизации, если владелец не занимается разведением собак целенаправленно.

«Если у человека появилось животное и он не собирается быть заводчиком, животное должно быть стерилизовано. Сейчас просто идёшь по улице — обязательно встретишься с бездомным животным. Я не помню, чтобы при передвижении по городу не увидела одну или двух собак. Город уже заполонили животные, в которых однозначно угадываются черты породистых собак», — подчеркнула юрист.

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