Фото: pixabay.com

На Северной стороне Севастополя неизвестные выбросили на улицу щенков. Двух, предположительно из одного помёта, на разных улицах (в районе кладбища и на Радиогорке) нашли местные жители, пишет новостной портал ForPost.

«Это обычная практика, когда люди выбрасывают по пять-восемь щенков в разных районах города, происходило это повсеместно и постоянно. Но такого «завала» щенков, как сейчас, ни я, ни другие люди, интересующиеся вопросом, ещё никогда не видели — по 11, по 12 в разных районах города», — рассказала изданию местная жительница Светлана.

Женщина взяла одного из щенков на передержку, он – в хорошем состоянии, новых хозяев ему хотят найти по Интернету или через волонтёрские организации.

Однако будущее других разбросанных щенков для небезразличной жительницы города остаётся неизвестным.

Выкинутый на улицу малыш. Фото: «Северная сторона Севастополя» / «ВКонтакте»

«Вот эти два щенка сейчас оказались в руках, но неизвестно — сколько было остальных? Если рядом родила бездомная собака — мы стараемся их пристроить и стерилизовать. Но это однозначно домашние приплоды с помесью лабрадора или другой породы», — отметила Светлана.

Решить существующую проблему можно было бы, прибегнув к стерилизации, которая, по словам женщины, в среднем обходится хозяевам питомцев в три тысячи рублей (однако эта сумма может сильно меняться в зависимости от веса животного).

Если данная услуга жителям не по карману — они всегда могут обратиться в благотворительные фонды и волонтёрские организации, которые специализируется на этом вопросе. Волонтёры всегда могут оказать содействие, подчеркнула жительница Севастополя.

Проблема животных-подкидышей давно существует в Севастополе. Летом 2020 года камеры видеонаблюдения засняли, как водитель такси подбросил в частное домовладение целую коробку с котятами. Позже сотрудники магазина, расположенного в районе 5-го километра Балаклавского шоссе, просили опознать женщину, которая месяцами приносила котят под их двери.

С юридической точки зрения вопрос прокомментировала юрист, член Общественной палаты РФ Наталия Кирюхина.

«Была попытка нормативно прописать отказ от содержания животного собственником и заведомое оставление им домашних животных в опасности — и считать подобные деяния преступлениями. Но опять же: считать их преступлениями, в случае если такие действия повлекли увечья или гибель животного. Однако оставление животного на улице ведь не всегда влечёт такие последствия», — отметила она.

По словам юриста, безнадзорными животные зачастую становятся в результате действий человека, и закон должен исключить подобную возможность. Пока же люди не несут ответственности за выброс на улицу домашнего животного или его потомства.

Наталия Кирюхина считает: помочь в решении проблемы может практика других государств, где законом закреплены обязательства по регистрации животного и его стерилизации, если владелец не занимается разведением собак целенаправленно.

«Если у человека появилось животное и он не собирается быть заводчиком, животное должно быть стерилизовано. Сейчас просто идёшь по улице — обязательно встретишься с бездомным животным. Я не помню, чтобы при передвижении по городу не увидела одну или двух собак. Город уже заполонили животные, в которых однозначно угадываются черты породистых собак», — подчеркнула юрист.