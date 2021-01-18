На Северной стороне Севастополя провели сбор новогодних ёлок. 16 января активисты «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» организовали 5 пунктов приёма. По словам общественников, за день удалось собрать порядка 40 деревьев. Их отвезли в эко-парк «Лукоморье».

АЛЕКСАНДР РУДЕНКО, активист «Молодой Гвардии Единой России»: «Сегодня это результат, на каждой точке мы собрали до десяти ёлок, в прошлом году, признаться, было меньше».

ДАРЬЯ БАЙДЕНКО, волонтёр: «Люди подходят, спрашивают, зачем ёлки, куда их будут сдавать. Мы рассказываем, что ёлки не выбросят, а отдадут на переработку, чтобы удобрения были».

Один из депутатов Совета Нахимовского муниципального округа помог в организации акции и предоставил грузовик для вывоза ёлок.

МАКСИМ МАНДРИЦКИЙ, депутат Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя: «Молодая Гвардия» предложила такую интересную инициативу. Собственно, решил не оставаться в стороне. Зачем им отправляться на мусорки и на свалки, если можно их переработать и дать им вторую жизнь».

С 17 января по всему городу открыты пункты приёмов ёлок. С их расположением можно ознакомится на сайте Правительства Севастополя.

Напомним, акция «Новогодней ёлке — вторую жизнь» проходит до 25 января. Отслужившие деревья можно принести в эко-парк «Лукоморье» с 10:00 до 19:00. Собранные новогодние ёлки будут использованы в качестве удобрения, а также пойдут для приготовления кормосмеси и отваров для птиц и животных, которые обитают в местном зоопарке. Помимо этого, из стволов деревьев изготовят кормушки.