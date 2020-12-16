На сколько участков успели распилить гору Спилия над Балаклавой?

Сколько стоит элитная земля на склоне над Балаклавой с видом на море и крепость Чембало? Редакция НТС насчитала на кадастровой карте 356 участков, ранее выделенных от обрывистого берега горы Спилия, который «распилить» все-таки не смогли из-за сложного рельефа, вглубь к СТ «Благодатный». Ещё 86 наделов – на склоне над жилой застройкой центра города.

У единиц отмечено, что это «Земли сельскохозяйственного назначения для индивидуального дачного строительства». Но у подавляющего большинства наделов в инфокарте в графе «категория» стоит фраза, которая кажется странной и взаимоисключающей большинству людей – «Земли особо охраняемых территорий и объектов» и далее надпись – «для индивидуального дачного строительства».

Скриншот кадастровой карты России

Корни нынешней проблемы – в усердной и продуктивной работе украинской администрации, которая годами выделяла участки под застройку в заповедных уголках нашего региона. Об этом накануне говорил депутат Михаил Чалый во время рейда к крепости Чембало – недавно там появилась бытовка, а участок оградили лентой.

«Эта история началась ещё в Украинские годы. Когда была история, что Черноморский флот отсюда уйдёт, когда мы после 2014 года получили возможность посмотреть документы. Уже все полигоны были распаёваны, Балаклава распаёвана, бухта Ласпи распаёвана была вся, кроме отвесных скал. Там уже живого места не было. Мне представляется, что такая эксплуатация Севастополя – варварская, это бесчеловечно по отношению к нашим потомкам (а мы им что-то должны оставить), и это незаконно. А мы – Законодательное собрание и должны сделать всё, чтобы эти законы соблюдались», – объяснил Михаил Чалый.

Масштаб проблемы, нависшей над Балаклавой, можно оценить, посмотрев на кадастровую карту России, куда было перенесено это «наследие».

Скриншот кадастровой карты России, маркером отмечена крепость Чембало

Для жильцов будущих элитных домов с видом на древнюю крепость и море, даже создали улицу Фортификационную – именно такой адрес у большинства спорных распаёванных участков. На «Яндекс.Картах» даже уже отображаются номера одного массива наделов – прямо поверх зелёного массива деревьев, которые вряд ли переживут, если кто-то из владельцев решит все-таки рискнуть и начать строительство.

Скриншот «Яндекс.Карт»

На профильных сайтах «Циан» и «Авито» сейчас размещено по 10 объявлений на продажу участков по улице Фортификационной. Цены колеблются от 1 до 7-10 миллионов – зависит от площади и красот, которыми сможет любоваться новый владелец.

Продавцы рекламируют близость легендарной бочки смерти, виноградников, генуэзской крепости, красивейшие виды на бухту и открытое море. Один из владельцев участков из категории «Земли особо охраняемых территорий и объектов для индивидуального дачного строительства» описывает свое предложение так:

«Один из 25 лучших участков в этом массиве (реально видовой, без резкого уклона, с подъездом). Кадастровый номер — 91:01:008001:510. Назначение участка по документам: «Для индивидуального дачного строительства». Был получен в собственность абсолютно легально после прохождения двух сессий Горсовета г. Севастополя в 2012 году — без всяких «мутных» схем. Являюсь первым и единственным собственником. Долгов по участку ни перед кем нет. Участок поставлен на учёт в РФ в 2015 году, имеется абсолютно весь пакет документов, начиная с 2012 года. 10.11.2020 года получен ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка), содержащий всю достоверную актуальную информацию о данном участке».

Вид с этого участка, как указано в объявлении, открывается такой.

В похожем стиле оформлены и остальные объявления. Иногда упоминаются перспективы по подключению к водоснабжению к 2021-2023 годам и наличие тех или иных документов.

Скриншот объявления Авито, расположение участка указано красным прямоугольником

Скриншот объявления на портале Циан

Но ни в одном из многочисленных объявлений мы не нашли упоминания, что земля может попадать в границы перспективной особо охраняемой природной территории или достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». А это значит запрет на стройку.

Хорошая новость заключается в том, что и Правительство города, и депутаты, судя по последним заявлениям в СМИ, настроены быстро пресекать незаконные строительные работы, обещают оперативно реагировать на сигналы местных жителей и при необходимости привлекать к вопросу полицию. Сложившийся тандем пока вселяет надежду в то, что процесс застройки этих территорий, который так или иначе будет сложно остановить, не начнется.

«Стоит появиться здесь первому забору, первому ограждению, первому объекту – мгновенно появится второй, третий, пятый и дальше процесс будет не остановить», – подчеркнул во время рейда депутат Вячеслав Горелов.

Но есть ряд тонких моментов – могут появиться недовольные покупатели, которые вложат немалые деньги – два-три, а то и больше миллионов рублей – и посчитают, что город их обманул. Упорные владельцы, которые посчитают: если построить побольше да побыстрее, пока власти занимаются необходимой бюрократией, то личное желание поселиться в уникальном месте удастся отстоять, вопреки законам. И вред природе могут успеть нанести, как бы дальше не разворачивались события.

Почти 450 участков с кадастровыми номерами и присвоенными адресами на склонах над Балаклавой – удивительно похожи на «бомбу замедленного действия», которая, сработав, навсегда уничтожит исторический ландшафт, «зелёный массив» и наши надежды на то, что хотя бы часть дикой природы и моря будет доступна людям, которые не ворочают миллионами.