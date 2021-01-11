На снабжение Симферополя направят воду из еще двух водозаборов на западе РК

Еще из двух водозаборов на западе Крыма направят воду на снабжение Симферополя. Об этом сообщил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В Симферополе жители остались на пять часов без воды Он подчеркнул, что подрядчик отдыхал только 1 января, все остальные дни он строит новые водоводы.

«Это порядка 7,5 километров для врезки в (магистральный водовод диаметром) 1200. Остается в дефиците тот объем, который мы будем иметь к апрелю – это Бештерек-Зуйский водозабор и водовод, это единственное, что (будет реализовано) весной, остальное мы должны успеть за зиму», — рассказал он.