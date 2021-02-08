На снос объектов недостроенной АЭС выделяться деньги из бюджета РК не будут

Реализация демонтажа объектов недостроенной АЭС на территории Щелкино не потребует выделения денежных средств из бюджета РК, передает Крыминформ, ссылаясь на начальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения минстроя РК Даниила Пидаева.

В Крыму планируют снести недостроенную в 80-х годах АЭС «Демонтаж будет осуществлен силами унитарного предприятия «Центр комплексного снабжения строительных объектов» с привлечением юридических лиц, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства», – уточнил он.

Ожидается, что работы начнутся в ближайшее месяцы и будут завершены до конца года.