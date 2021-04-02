На спуске к Инкерману перевернулся грузовик

Фото: группа «Автопартнёр. Севастополь. Крым» / Вконтакте

Грузовой автомобиль перевернулся под Севастополем – на спуске к Инкерману, сообщает новостной портал ForPost.

По информации очевидцев, никто не пострадал, водитель грузовика сказал, что у машины отказали тормоза.

Фото: группа «Автопартнёр. Севастополь. Крым» / Вконтакте

В пресс-службе Управления МВД по Севастополю, авария произошла около 10 часов утра. 23-летний водитель грузового автомобиля ТАТА не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. В ведомстве подтвердили, что пострадавших в результате ДТП нет.