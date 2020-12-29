На «Тавриде» начали строить АЗС и функциональные зоны

Инвесторы приступили к строительству двух многофункциональных зон и двух автозаправок на трассе «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Крыма со ссылкой на вице-премьера – министра финансов Республики Ирину Кивико.

Уточняется, что два объекта расположены в Белогорском районе, по одному – в Кировском и Симферопольском. По словам Ирины Кивико, на стройплощадке многофункциональных зон в Белогорском районе залили фундамент, проложили коммуникации, смонтировали газовые терминалы, установили ёмкостные парки, выполнили работы по водоотведению.

По информации вице-премьера Крыма, 2 января рабочие начнут монтировать здание автомойки, шиномонтажа и других объектов – оборудование для них уже закуплено. Общий объём заявленных инвестиций по всем проектам – 816 миллионов рублей, будет создано более 200 рабочих мест.

На четвёртом объекте придорожной инфраструктуры трассы «Таврида», который расположен в Симферопольском районе, сейчас начались земляные работы. Объём инвестиций по проекту составляет 180 млн рублей, в ходе реализации будет создано 47 рабочих мест.