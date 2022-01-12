На «Тавриде» столкнулись 10 автомобилей

ДТП с участием 10 авто произошло на «Тавриде» в Белогорском районе Крыма, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму с начала года погибли девять человек в ДТП и на пожарах В результате аварии, которая случилась накануне вечером, пострадали два человека.

«Авария с участием десяти машин произошла на 189 км автодороги Керчи-Симферополь между населенными пунктами Зуя и Донское. В результате происшествия пострадали два человека, их забрали медики скорой помощи», — сообщили в пресс-службе МЧС.