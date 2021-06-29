На «Тавриде» столкнулись два грузовых авто

В районе села Мичуринское на «Тавриде» произошло ДТП с участием двух грузовиков, в результате которого пострадал человек, передает пресс-служба МВД по республике.

Женщина пострадала в ДТП на трассе Симферополь-Николаевка Согласно предварительной информации, авария произошла около четырех часов ночи.

«Водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом, при обгоне допустил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль MAN с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля DAF получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в сообщении ведомства.