На «Тавриде» три человека пострадали в ДТП

На востоке Крыма иномарка столкнулась с грузовиком, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Водитель сломал позвоночник в результате ДТП на востоке Крыма В результате ДТП, которое произошло накануне днем на трассе «Таврида» в районе села Марфовка, пострадали три человека.

«Водитель автомобиля KIA не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем «Газель». В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель автомобиля KIA», — уточнили в сообщении.