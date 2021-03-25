На «Тавриде» в результате ДТП в машине зажало водителя «Газели»

На трассе «Таврида» в результате ДТП водителя «Газели» зажало элементами конструкции автомобиля, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму один человек погиб и двое пострадали в результате аварии ДТП произошло с участием «Газели» и авто «Scania» накануне ночью на 247 километре трассы в районе Бахчисарая.

«Спасатели посредством специализированного гидравлического оборудования провели деблокацию пострадавшего водителя из автомобиля «Газель» и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — уточнили в сообщении.