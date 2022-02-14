На территории Херсонеса могут появиться 10-этажки

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Здания высотой до 35 метров и неопределенной длины теперь можно строить на территории, которая относится к музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Это следует из приказа № 1726 Министерства культуры Российской Федерации от 22 октября 2021, пишет новостной портал ForPost.

С помощью документа за подписью министра культуры РФ Ольги Любимовой изменены градостроительные регламенты в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Новые требования касаются не всей территории, а для участка М1, расположение которого можно увидеть на изображении ниже.

«Требования к градостроительному регламенту для участка М1:

1. предельная высота объектов музейно-рекреационного назначения — 35 м; 2. протяжённость зданий — не регламентируется».

До выхода нового приказа на этом участке нельзя было строить какие-либо здания выше 9 метров и протяженностью более 30 метров.

Какие именно высотные «музейно-рекреационные объекты» хотят строить на привлекательном участке на берегу Карантинной бухты, в документе Минкульта не уточняется. Если предположить, что такая свечка (а то и несколько) действительно будет построена, Владимирский собор перестанет быть архитектурной доминантой, а руины древнего городища и вовсе станут незаметны.

В весьма лаконичном тексте приказа есть моменты, которые вызывают ещё больше вопросов с точки зрения действующего законодательства. Так, в статье 28 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 указано, что для «установления требований к градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места» нужно проводить государственную историко-культурную экспертизу. Однако в новом приказе нет ссылки на результаты таких исследований. В открытом доступе также не удалось обнаружить информацию об экспертизе, которую провели в отношении участка М1.

Ещё один важный момент – в постановлении Правительства РФ от 10 апреля 2021 г. № 577 в Положение о Министерстве культуры введён пункт 5.3.20. В нём отмечается, что министерство уполномочено утверждать границы зон охраны объектов культурного наследия и требования к градостроительным регламентам в их границах, но не устанавливать их. Также неизвестно, какими именно регламентами Минкультуры руководствовалось в данном случае.

Важный и очень удобный момент для заинтересованных сторон – данные о любой документации по строительству новодельного историко-археологического парка – проектной, исполнительной, разрешительной, исходной – фактически засекречены. На них установлен гриф коммерческой тайны.

«Новый Херсонес» начали строить в непосредственной близости от музея-заповедника в сентябре 2021 года без согласований Департамента архитектуры Правительства Севастополя.

Депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов через серию официальных запросов установил: об этом проекте не уведомлены ни ЮНЕСКО, ни МИД РФ, отвечающий за связи с этой структурой. В Министерство культуры не был направлен документ, оценивающий влияние новой стройки на ценность объекта всемирного наследия. Более того, этот документ до сих пор не разработан, несмотря на то, что уже полгода на участке работает тяжелая техника, а рабочие заливают фундаменты зданий.

Всю собранную информацию вместе с последними данными о новом приказе Минкульта депутат Вячеслав Горелов направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести проверку соблюдения законодательства.