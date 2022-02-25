На территории Крыма вводится режим повышенной готовности

Сюжет Обстановка в Крыму на фоне операции на Украине

Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма, — говорится в сообщении. — Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи».