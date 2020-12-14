На трассе «Таврида» микроавтобус насмерть сбил пенсионерку

Водитель микроавтобуса сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать «Тавриду» в неположенном месте. Пострадавшая скончалась, передает УГИБДД МВД по РК.

В Крыму водителя деблокировали из авто после столкновения с деревом Инцидент произошел накануне вечером с участием авто Mercedes-Benz Vito. Водитель 1963 года, двигаясь по трассе «Таврида» со стороны Бахчисарая в направлении Симферополя, допустил наезд на пешехода 1954 года рождения. Женщина перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

«Диагноз: смертельно травмирована», — заключили в сообщении.