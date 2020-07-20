На трассе «Таврида» от Белогорска до Симферополя открыто четыре полосы

Фото: пресс-служба крымского управления «ВАД»

Рабочее движение по четырем полосам трассы «Таврида» на участке от Белогорска до Симферополя открылось в понедельник, 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления «ВАД».

Благодаря этому, пропускная способность на участке увеличивается. Это позволит избавиться от пробок на подъезде к столице Республики Крым, через которую туристические потоки направляются дальше на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь.

Ранее автомобили на четвертом этапе строительства двигался по двум полосам со скоростью до 60 километров в час.

Теперь, когда запущены четыре полосы, скоростной лимит увеличен до 90 кмч за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы.

На перекрёстках Русаковка — Зеленогорское, Цветочное — Ароматное, сел Крымская Роза и Донское у пешеходных переходов движение сужено до двух полос, а скорость движения снижена до 50 кмч. Эти участки будут переводить на четырехполосное движение по мере готовности надземных пешеходных переходов.

«Для жителей поселка Зуя в понедельник открыты на полное развитие две транспортных развязки. Первая из них расположена в начале поселка ближе к Симферополю, вторая построена в конце поселка перед селом Крымская Роза. Она представляет собой две разворотных петли со съездом в Зую и выездом из неё», – говорится в сообщении крымского управления «ВАД».

На текущий момент водители могут проехать по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Симферополя.

Напомним, что другой четырехполосный участок трассы – от Керчи до Белогорска – был открыт 30 июня после визита на объект министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха. Он высоко оценил результат работ и допустил возможность открытия четырех полос на 155 километрах трассы.