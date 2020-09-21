На трассе «Таврида» разбился мотоциклист

На трассе «Таврида» погиб мотоциклист в ДТП, передает Управление ГИБДД МВД по республике.

Легковой автомобиль «снес» припаркованную иномарку под Симферополем Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье между Севастополем и Бахчисараем. 32-летний водитель мотоцикла Yamaha R-1 врезался в ехавшего впереди него Mercedes-Benz AMG GLA. В результате удара мотоцикл опрокинулся и водитель получил травмы не совместимые с жизнью.

В ГИБДД считают, что причиной аварии стало то, что водитель мотоцикла «не выбрал безопасную скорость движения».