На трассе «Таврида» в мае заработают новые автозаправки

В Крыму планируют ввести в эксплуатацию до конца года автозаправочные комплексы на трассе «Таврида». Первые из них начнут работать в мае, передает Крыминформ, ссылаясь на министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко.

Первые заправки и зоны отдыха появятся на «Тавриде» в мае «К 15 мая планируют ввести две многофункциональные зоны и два заправочных комплекса. Остальные заправочные комплексы будут введены в эксплуатацию к концу года», — уточнил он.

Планируется, что до конца года на «Тавриде» заработают 11 автозаправочных комплексов. Полностью МФЗ должны заработать в 2022 году.