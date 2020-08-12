На трассе «Таврида» укладывают последние 7 км асфальта

Фото: пресс-служба Крымского управления АО «ВАД»

На шестом этапе трассы «Таврида» завершают укладку верхнего слоя асфальтобетона – осталось всего семь километров. Об этом пишет портал Крыминформ со ссылкой на пресс-секретаря компании «ВАД» Григория Назарова.

Он уточнил, что сейчас работы ведутся в Бахчисарайском районе в направлении села Приятное Свидание.«Нам осталось семь километров – приблизительно по три с половиной километра по левой и правой стороне. То есть мы пройдем с укладкой в левую сторону, а потом вернемся в правом направлении по росту пикетажа. Верхний слой асфальта на протяжении семи этапов трассы будет уложен», – уточнил Григорий Назаров.Когда работы по укладке асфальта будут закончены, дорожники приступят к обустройству трассы. Ещё осталось достаточно много работы по установке барьерного ограждения, шумозащитных экранов, знаков, нанесению разметки, укреплению откосов, озеленению и благоустройству.Напомним, 20 июля по трассе «Таврида» было запущено рабочее движение по четырем полосам на самом протяженном участке – от Керчи до Симферополя. Современная трасса сократила время, которое требуется, чтобы доехать от Керчи до Севастополя, в два раза.Движение по всем четырем полосам трассы от Керчи до Севастополя будет открыто уже в сентябре. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.