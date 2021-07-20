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На трудности с общественным транспортом жалуются жители проспекта Победы, пишет новостной портал ForPost.

По словам людей, раньше проблемы уехать в центр города и вернуться обратно у них не было, но ситуация ухудшилась в последние недели.

«Пятнадцать минут — и ты в центре. Поэтому я в рабочие дни не пользовался машиной, хотя она у меня есть, — очень удобно было добираться на работу на общественном транспорте. Сейчас я прихожу на остановку к 6:30 и стою до 7 часов — нет автобуса. Проезжает максимум один 109-й. И от троллейбусной остановки отходит максимум одна-две машины», — рассказал житель района Андрей.

Большинство автобусов, которые проходят мимо остановки «Виктория», забиваются уже на конечной, даже несмотря на ранние часы. После 8 утра, то есть в час пик, всё становится ещё хуже, заявляет читатель.

«В последнее время я уже не жду автобуса, а иду вниз, на троллейбусную остановку, — пусть я еду медленнее, но еду», — говорит он.

Директор Департамента транспорта Павел Иено заверил: никаких изменений в схему движения в этом районе не вносилось и жалоб на сбои в работе указанных маршрутов в ведомство не поступало. Тем не менее, чиновник пообещал пообщаться с предпринимателями, от которых зависят регулярные перевозки по маршрутам № 20 и 109.

По словам руководителя ООО «Зенит-Автотранс» Алексей Черников (маршрут № 20), количество машин на маршруте – прежнее, массовых увольнений водителей не было, по количеству рейсов перевозчик даже перевыполняет план.

Предположение, что всему виной – туристический сезон, предприниматель отверг.

«На маршруте № 20 основной пассажиропоток, наоборот, начинается в сентябре, с появлением студентов и школьников. Лето тут никак не сказывается», — утверждает он.

Но иногда большой временной разрыв между рейсами объясняется пробками на выезде из Нахимовского района, поясняет предприниматель. Машины не успевают вовремя приехать на конечную остановку. Однако это — объективные трудности.

«Но мы обязательно посмотрим по ГЛОНАСС, чтобы было понимание — в чём там дело», — пообещал он.

А вот директор ООО «Севтранстрест» Олег Гурков согласился, что проблема есть.

«Количество машин — как маленьких, так и больших (маршрут № 109) — у нас не уменьшилось. Выполнение условий госконтракта за июнь — 124%, с 1 по 18 июля — уже 119%, то есть за месяц будет ещё больше, чем в июне. А если бы машин стало меньше, мы и 100% не сделали бы. Но с прошлой недели, когда началась сильная жара, изменился пассажиропоток. Если раньше он растягивался на все утренние часы — кто-то ехал в 7 утра, кто-то в 9, а кто-то и в 11, — то сейчас все стараются уехать как можно раньше, чтобы не было пекла, — говорит он. Поэтому утром автобусы действительно идут переполненными и на некоторых остановках не останавливаются. А в дневные часы людей стало значительно меньше».

По его словам, он мониторил ситуацию с рейсами, совершаемыми с 6:30 до 7:15.

«За 45 минут прошло 9 машин — это очень плотный график. Но мы знаем, что проблема есть — люди уже и нам звонят, и диспетчерам жалуются. Поэтому с завтрашнего дня просто добавим ещё машин на утренние часы. Хотели начать это сегодня, но не получилось, потому что было перекрытие рейда. А завтра сделаем обязательно», — пообещал Олег Гурков.